البرلمان يطالب عبد المهدي بإرسال مرشح التربية قبل الانتهاء من فصل التشريعي

2019/07/20 | 09:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..كشفت مقررة مجلس النواب خديجة علي ، السبت، عن ارسال البرلمان خطابا لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي بشأن ارسال السيرة الذاتية لمرشح جديد وزارة التربية قبل البدء بالعطلة التشريعية، مشيرة الى ان البرلمان لايمكنه تجاهل تدني مستوى التعليم دون اكمال الكابينة الوزارية.وقالت علي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “رئاسة مجلس النواب دعت رئيس الحكومة […]

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