2019/07/20 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري في بث تلفزيوني مباشر أن البرلمان أقر امس الجمعة ميزانية الدولة للعام 2019، وذلك بينما تسعى حكومته الائتلافية لوضع الدين العام تحت السيطرة.وينظر إلى الميزانية على أنها اختبار حاسم لقدرة لبنان على معالجة سنوات من سوء الإدارة الاقتصادية والفساد اللذين أديا إلى تراكم واحد من أكبر أعباء الدين

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحريري:البرلمان اللبناني أقر ميزانية الدولة لعام 2019 وكالة صدى الاعلام للانباء.

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