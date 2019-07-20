الكشف عن حصيلة ضحايا القصف التركي في دهوك

2019/07/20 | 09:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر امني، اليوم السبت، بحصيلة ضحايا القصف التركي لعدة اقضية ونواحي في محافظة دهوك خلال سنة واحدة.

وقال المصدر لشفق نيوز ان "القصف التركي لعدة مناطق وقرى في محافظة دهوك اسفر عن مقتل 20 شخصاً خلال عام واحد، فضلا عن اصابة 10 اشخاص بجروح".

يشار الى ان القوات التركية تواصل قصف عدة مناطق في اقليم كوردستان، بحجة ملاحقة عناصر حزب العمال الكوردستاني.

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