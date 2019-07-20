مصدر امني لـ

2019/07/20 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلن مصدر امني، عن مقتل مدير شرطة قضاء الحمزة في محافظة الديوانية في نزاع عشائري ببغداد.

وقال المصدر لـ "العهد نيوز"، اليوم السبت، ان

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