الجزائر بطل كأس أمم إفريقيا 2019

2019/07/20 | 09:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق المنتخب الجزائري، لقب بطولة كأس أمم إفريقيا 2019، بعد فوزه في المباراة النهائية على السنغال بهدف دون رد.وسجل للجزائر في المباراة النهائية التي جرت مساء أمس الجمعة، 19 تموز 2019 ، بغداد بونجاح في الدقيقة الثانية، لتحرز الجزائر لقبها الثاني في تاريخ البطولة، بعدما توجت بالأول عام 1990 على أرضها.ولم يمهل محاربو …

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