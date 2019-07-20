عبد المهدي والمهندس ووزيرا الدفاع والداخلية يصلون للمقر المسيطر للإشراف على عمليات إرادة النصر

2019/07/20 | 09:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..وصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ووزيرا الدفاع نجاح الشمري والداخلية ياسين الياسري، السبت، الى المقر المسيطر للإشراف على عمليات إرادة النصر الثانية في الطارمية شمالي بغداد.وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي تلقت /المعلومة/، نسخة منه، أن “القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ونائب رئيس […]

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