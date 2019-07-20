2019/07/20 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتبر النائب عن محافظة صلاح الدين عن كتلة صادقون البرلمانية محمد كريم البلداوي، امس الجمعة، ان الـ 48 ساعة المقبلة ستكون كفيلة بكشف “الجهة المتورطة” باستهداف مقر للحشد في المحافظة، مشيرا الى ان هنالك عدة جهات تسعى لـ”اضعاف” الحشد واستهدافه.وقال البلداوي في حديث لـ السومرية نيوز واطلعت عليه وكالة صدى، إن “حادث إستهداف مقر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص نائب عن صادقون:نتائج التحقيقات باستهداف مقر الحشد في آمرلي ستكشف خلال 48 ساعة وكالة صدى الاعلام للانباء.

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