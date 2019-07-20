جوجل تحذف عددا من تطبيقات جوجل بلاي لتجسسها على المستخدمين

2019/07/20 | 09:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..قامت شركة جوجل بإزالة 7 تطبيقات من متجرها جوجل بلاي لكونها تتجسس على المستخدمين خفية، بعد التعرف عليها من قبل باحثين في Avast.وذكرت الشركة، إن ” تلك التطبيقات يبدو وكأنه تم تطويرها بواسطة متطورين روس لأغراض مراقبة الأفراد، فيما أوضحت جوجل أن تلك التطبيقات قد أعدت من قبل المطورين لتصل لمعلومات وبيانات مستخدمي […]

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