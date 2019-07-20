الرافدين يطلق وجبة جديدة من سلف الموظفين عن طريق بطاقة الماستر كارد

2019/07/20 | 09:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن مصرف الرافدين، السبت، عن اطلاق وجبة جديدة من سلفة موظفي دوائر الدولة التي تراوحت ما بين 3 و5 و10 ملايين دينار عن طريق بطاقة الماستر كارد الدولية.وقال المكتب الاعلامي للمصرف في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إنه “تم صرف دفعة جديدة من سلف موظفي دوائر الدولة لأكثر من أربعة الاف موظف الذين […]

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