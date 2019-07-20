قيادة قاطع ديالى للحشد تشارك بعمليات إرادة النصر الثانية في الطارمية

2019/07/20 | 09:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، السبت، ان قطعاته شاركت بعمليات ارادة النصر الثانية في الطارمية شمالي بغداد.وقال الموسوي ان “قطعات قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي شاركت بعمليات إرادة النصر الثانية في الطارمية شمالي بغداد حسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي

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