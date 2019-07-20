رسمياً.. اودينيزي يتعاقد مع مهاجم ريال مدريد

2019/07/20 | 09:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن نادي ​اودينيزي​ الايطالي تعاقده مع مهاجم ​ريال مدريد​ الاسباني الشاب ​كريستو غونزاليس​ لمدة 5 سنوات.

واكد النادي الايطالي هذا الخبر بعدما اعلن ان المهاجم الشاب وقع العقد واصبح لاعبا في صفوف الفريق.

وقال المدير الرياضي لاودينيزي بيار باولو مارينو "كريستو مهاجم مميز مع ميزات تهديفية رائعة.



هو قادر على استعمال موهبته لمصلحة الفريق ويستطيع اللعب في مركز قلب الهجوم ومركز مساعد المهاجم".

يذكر ان اللاعب سجل 22 هدفا الموسم الماضي مع فريق ريال مدريد كاستيا، ومرر 9 كرات حاسمة لزملائه.

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