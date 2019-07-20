صحيفة: العقوبات الأميركية الأخيرة تهدف لتقوية محور النجيفي

2019/07/20 | 09:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..اعتبرت صحيفة “العربي الجديد”،السبت، ان العقوبات الاميركية على شخصيات سنية عراقية جاءت من اجل تقوية محور اسامة النجيفي وشخصيات سياسية سنية اخرى في المناطق المحررة، مبينة ان رئيس البرلمان محمد الحلبوسي كان على علم بتلك العقوبات قبل عدة اشهر.وذكرت الصحيفة في تقرير لها اطلعت عليه /المعلومة/، أن “التسريبات تحدثت عن سبعة أسماء سياسية […]

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