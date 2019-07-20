العراق ينهي عملية عسكرية في غربه ويبدأ اخرى شمال بغداد

2019/07/20 | 09:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- بدأت القوات العراقية فجر السبت عملية عسكرية واسعة لتطهير المناطق المحيطة ببغداد من خلايا تنظيم داعش.

وتستهدف العملية على وجه التحديد المناطق الواقعة في شمال بغداد والأراضي المحيطة باتجاه محافظات صلاح الدين والانبار.

وقالت قيادة العمليات المشتركة في بيان إن هذه الحملة تأتي في اطار المرحلة الثانية من "عملية إرادة النصر" بعد أن حققت المرحلة الأولى أهدافها "بدقة ونجاح".

وأضاف البيان أن القوات المسلحة العراقية بمختلف صنوفها تشارك بالعملية فضلاً عن الحشد الشعبي وتحت غطاء جوي من سلاح الجو العراقي والتحالف الدولي.

وهذه احدث حملة عسكرية كبيرة يشنها العراق بعدما قال مسؤولون إن مناطق شمال بغداد لاسيما الطارمية تشهد نشاطاً متصاعداً لتنظيم داعش.

وقال شهود لكوردستان 24 إن القوات العراقية شددت اجراءاتها في المناطق الشمالية من العاصمة قبيل اطلاق الحملة العسكرية.

وذكر مصدر أمني أن القوات العراقية ستعمل على تمشيط المنطقة والبحث عن المطلوبين اعتمادا على لوائح بالاسماء، مشيراًّ الى ان الحملة تشارك فيها اجهزة المخابرات.

وأضاف المصدر أن رئيس الوزراء بصفته القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ووزيري الدفاع نجاح الشمري والداخلية ياسين الياسري فضلاً عن رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس يشرفون على العملية من "المقر المسيطر" في بغداد.

وقُتل الكثير من رجال الأمن في الاسابيع القليلة الماضية في بلدة الطارمية في هجمات تبنى تنظيم داعش معظمها وتتميز المنطقة بالطبيعة الزراعية الريفية وببساتينها الواسعة.

وبات تنظيم داعش يعتمد على اساليب حرب العصابات لشن تفجيرات في مناطق عديدة من العراق على الرغم من اعلان هزيمته عام 2017.





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