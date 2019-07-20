التحالف السعودي يشن سلسلة غارات على صنعاء

2019/07/20 | 09:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..شن طيران التحالف السعودي الأمريكي، اليوم السبت، سلسلة غارات استهدفت العاصمة صنعاء ومحيطها.وذكرت قناة “المسيرة” في خبر اطلعت عليه /المعلومة/، أن “طيران العدوان استهدف حديقة 21 سبتمبر بـ6 غارات وغارة سابعة على وزارة الإعلام”.وأضافت القناة، أن “طيران العدوان شن ايضا غارتين على معسكر الفريجة بمديرية أرحب شمال العاصمة”.انتهى/25

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