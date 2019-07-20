2019/07/20 | 09:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..دعا النائب احمد الجبوري “ابو مازن” السبت، الحكومة الى اتخاذ إجراء بعد فرض عقوبات اميركية ضد أربع شخصيات سياسية، مؤكدا أن القرار باطل وغير ملزم له.وقال الجبوري في تصريح اوردته صحيفة “العربي الجديد” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “فوجئ أكثر من التدخل الأميركي بالشأن العراقي، لأن أميركا تريد من دول مجاورة للعراق أن لا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أبو مازن: العقوبات الأميركية باطلة وغير ملزمة لنا) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أبو مازن: العقوبات الأميركية باطلة وغير ملزمة لنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).