2019/07/20 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فقدت بصرها بسبب العدسات اللاصقة! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/07/20 | 09:38.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فقدت بصرها بسبب العدسات اللاصقة!) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فقدت بصرها بسبب العدسات اللاصقة!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).