عملية عسكرية تستهدف الضفة الشرقية لدجلة في صلاح الدين

2019/07/20 | 09:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {ديالى: الفرات نيوز} نفذت القوات الأمنية التابعة لقيادة شرطة ديالى، السبت، عملية عسكرية في الضفة الشرقية لنهر دجلة مقابل قرية العبايجي في صلاح الدين.

وذكر الناطق باسم قيادة شرطة ديالى العميد غالب العطية في بيان تلقت {الفرات نيوز} نسخة منه "عن قيام شرطة المحافظة بتنفيذ عملية امنية لمسك الضفة الشرقية لنهر دجلة شمال غرب المحافظة مقابل قرية العبايجي في محافظة صلاح الدين"، لافتا الى ان "العملية نفذت حسب اوامر العمليات لمنع تسلسل الارهابيين الى المحافظة".وافاد العطية ان "العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها حسب المعلومات الدقيقة للحفاظ على امن واستقرار المحافظة وأهلها".وكانت القوات الأمنية أعلنت اليوم انطلاق المرحلة الثانية من عملية إدارة النصر التي تستهدف مناطق اطراف بغداد.انتهى

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