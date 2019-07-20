الهيئة الأوروبية تغرم كوالكوم 272 مليون دولار لممارسات احتكارية سابقة

2019/07/20 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..غرمت هيئة المنافسة الأوروبية شركة كوالكوم الأمريكية 772 مليون دولار بسبب بيعها مودمات الجيل الثالث بأسعار منافسة أقل من سعرها الافتراضي؛ ساعية بذلك لتدمير فرص المنافسة العادلة مع الشركات الأخرى.وذكرت الهيئة ، ان ” الغرامات تم فرضها على كوالكوم لممارستها الاحتكارية في السوق ما بين عامي 2009 إلى 2011، والتي استهدفت بها بشكل […]

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