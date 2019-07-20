2019/07/20 | 09:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت، عن انطلاق المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر بشمال بغداد والمناطق المحيطة بها في ثلاث محافظات.وقال نائب قائد العمليات الفريق القوات خاصة الركن عبدالأمير رشيد يارالله في بيان لها ، إنه “بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة وباشراف قيادة العمليات المشتركة ، وبعد أن حققت المرحلة الأولى من …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عمليات “إرادة النصر” تبدأ مرحلتها الثانية بشمال بغداد والمناطق المحيطة بها النعيم نيوز.

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