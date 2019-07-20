انخفاض القدرة الشرائية لمتسوقي دبي وتراجع في قطاع التجزئة

2019/07/20 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم تُدخر أي تكلفة حين شيدت دبي مركز التسوق أفينيو البوابة الفاخر الذي يباهي بأغلى المتاجر في العالم، ليخدم المصرفيين الموسرين الذين لا ينقصهم المال

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