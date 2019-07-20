2019/07/20 | 09:41

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

نفى تيار الحكمة الذي يرأسه السيد عمار الحكيم، انشقاق القيادي في التيار عبدالحسين عبطان .

وقال عضو المؤتمر العام لتيار الحكمة حيدر سلطان، لـ

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