ضياء الشكرجي - نحن الكاظمون الغيظ العافون عن الناس 1/4

2019/07/20 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي «وَالكاظِمينَ الغَيظَ وَالعافينَ عَنِ النّاسِ وَاللهُ يُحِبُّ المُحسِنينَ».زعمت مرة في منشور لي على التواصل الاجتماعي بأن القرآن في هذا الجزء من الآية 134 من سورة «آل عمران» إنما يمتدحنا نحن اللادينيين، ولو إنه في الآية السابقة نعت هؤلاء الذين يمتدحهم بهذه الصفات بـ «المتقين»، ولكون هذا المصطلح بمعناه الديني لا ينطبق علينا، ولكن يمكن فهمه بأن المقصود بالمتقين هم الذين يَقونَ أنفسهم من أن يقعوا......

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