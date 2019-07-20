تاج السر عثمان - في ذكرى انقلاب 30 يونيو 1989

2019/07/20 | 09:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #تاج_السر_عثمان مضت ثلاثون عاما علي انقلاب 30 يونيو المشؤوم الذي دبرته الجبهة الإسلامية ، وكان كارثة بحق حلت بالبلاد وشعب السودان، جاء الانقلاب ضد نظام ديمقراطي منتخب، وبعد أن توصلت الحركة السياسية السودانية بعد حوار طويل وشاق مع الحركة الشعبية إلي اتفاق لحل مشكلة الجنوب " اتفاق الميرغني – قرنق" لوقف الحرب والسلام في إطار وحدة البلاد، وعقد المؤتمر الدستوري .لكن الانقلاب قطع الطريق أمام ذلك ، واشعل نيران الحر......

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