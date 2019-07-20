بارزاني يعلن خارطة الطريق لعمل حكومته خلال الـ 4 سنوات المقبلة.. هذا ما يخص بغداد

2019/07/20 | 09:48

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بغداد اليوم- بغداد

استعرض رئيس وزراء اقليم كردستان، مسرور بارزاني، السبت (20 تموز 2019)، خارطة الطريق التي ستعمل وفقها كابينته الحكومية للأربع سنوات المقبلة.

وقال بارزاني خلال مقال له نشر في صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية بعنوان "لماذا حكومة اقليم كردستان في بداية مرحلة جديدة!"

وأكد، أنه "يرغب خلال السنوات الاربع المقبلة في تجاوز الصعوبات والازمات والصدمات الأخيرة التي مررنا بها خلال الاعوام الاخيرة وتعزيز مكانتنا في المنطقة ووجودنا على الساحة الدولية نحن نريد بدء مرحلة جديدة".

وتابع: "بصفتي رئيسا للوزراء ستكون السنوات الأربع القادمة وقتًا حاسماً لنا ولجيراننا ولحلفائنا وسأتخذ طريقا جديدا مميزا لتجاوز الصعوبات وذلك بالاعتماد على مكاسبنا وانجازاتنا".

واردف: "لقد حاربنا تنظيم داعش بالنيابة عن العالم وتحملنا اعباء الحرب وكذلك تخفيض حصتنا من الموازنة المالية من بغداد وقضية احتضان الاقليم للنازحين واللاجئين وكل هذا أضر بنا اقتصاديا وخلف ديونا تقدر بمليارات الدولارات".

ولفت بارزاني الى، انه "رغم كل هذه المعاناة فإن الاقليم استمر في تحالفه وصداقته للغرب وقد قدمنا معلومات استخباراتية مؤكدة افشلت عمليات ارهابية كانت ستتم في الخارج".

واكمل: "سأقوم بحزمة اصلاحات بحيث تطال كافة القطاعات وبحيث يكون اقتصاد حكومتي قويا ومتنوعا ليجلب الرفاهية للجميع ونؤكد على ان حكومتنا ستكون حكومة خدمية لا العكس".

وشدد بارزاني على "ضرورة تنظيم العلاقات بين اربيل وبغداد مؤكدا انه سيتخذ الخطوات اللازمة لتحقيق التوازن فيها"، مشيرا إلى أن "هذه العلاقة ومنذ 16 عاما الماضية كانت على الدوام محفوفة بالمخاطر ومتشنجة وحان الوقت لتصحيحها وتنظيمها وبناء شراكة أكثر بناءة واستقراراً مع بغداد".

ودعا بارزاني "المجتمع الدولي الى الاستمرار في دعم اقليم كوردستان من اجل بناء اقتصاد قوي".

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