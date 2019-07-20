2019/07/20 | 09:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد … وصل رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس ووزيرا الدفاع والداخلية، اليوم السبت، إلى المقر المسيطر للإشراف على عمليات إرادة النصر.وقال إعلام الحشد، في بيان تلقت /بدر نيوز/ نسخة منه، إن “رئيس الوزراء والمهندس و وزيرا الدفاع والداخلية وصلوا، اليوم، للمقر المسيطر للإشراف على عمليات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رئيس الوزراء والمهندس ووزيرا الدفاع والداخلية يصلون مقر المسيطر للإشراف على عمليات إرادة) نشر أولاً على موقع (وكالة بدر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رئيس الوزراء والمهندس ووزيرا الدفاع والداخلية يصلون مقر المسيطر للإشراف على عمليات إرادة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة بدر).