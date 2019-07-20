2019/07/20 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت خلية الاعلام الامني ،اليوم السبت، انطلاق المرحلة الثانية من "عملية إرادة النصر " لتعزيز الأمن والاستقرار في مناطق شمال بغداد والمناطق المحيطة بها لمحافظات ديالى وصلاح الدين والانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر شمال بغداد ومناطق ديالى وصلاح الدين والانبار) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر شمال بغداد ومناطق ديالى وصلاح الدين والانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).