شرطة ديالى تعلن مسك الضفة الشرقية لدجلة لهذا السبب

2019/07/20 | 09:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم القيادة العقيد، غالب العطية، في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، شرطة المحافظة نفذت عملية امنية لمسك الضفة الشرقية، لنهر دجلة شمال غرب المحافظة مقابل قرية العبايجي في محافظة صلاح الدين".وبين، أن "قوة أمنية من شرطة المحافظة وحسب اوامر العمليات نفذت عملية أمنية لمنع تسلسل الارهابيين الى المحافظة".

وافاد، بأن "العمليات العسكرية التي يتم تنفيذها حسب المعلومات الدقيقة للحفاظ على امن واستقرار المحافظة وأهلها".

انتهى..م.م

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