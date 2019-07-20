الحشد والقوات الامنية يعلنان انطلاق المرحلة الثانية من عملية ارادة النصر

2019/07/20 | 09:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكر بيان للحشد حصل عليه موقع "الغدير"، ان" قطعات الحشد الشعبي والقوات الأمنية وبغطاء جوي من القوة الجوية وطيران الجيش باشرت، صباح اليوم، من أربعة محاور بالصفحة الثانية من عمليات إرادة النصر".واضاف، ان" هذه العملية ستشمل تطهير مناطق اطراف بغداد من الجهة الشمالية والمناطق المحيطة بها".انتهى..م.م

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