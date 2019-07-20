مواقع خبرية تقول ان الطائرة التي هاجمت الحشد إسرائيلية

2019/07/20 | 09:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نقلت مواقع خبرية ان هناك اجماع لمصادر سياسية عراقية على أن الطائرة المسيرة التي نفذت الهجوم على معسكر للحشد الشعبي إسرائيلية، لا سيما بعد نفي الجيش ا...

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