مقتل مدير شرطة في نزاع عشائري ببغداد

2019/07/20 | 09:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافاد مصدر امني، السبت، بمقتل مدير شرطة قضاء بالديوانية في نزاع عشائري ببغداد.

وقال المصدر ان “مدير شرطة قضاء الحمزة بمحافظة الديوانية العميد جبار الاسدي قتل باطلاق نار نتيجة نزاع عشائري في بغداد”.

واضاف ان “الاسدي من سكنة بغداد وكان في اجازة بالعاصمة”.

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