نصرالله: أميركا تمنع بأساليب مختلفة عودة النازحين السوريين لبلدهم

2019/07/20 | 10:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفادت وكالات الأنباء أن المساعد الخاص لرئيس ​البرلمان الإيراني​ ​حسين أمير عبد اللهيان​ يلتقي في هذه الأثناء الأمين العام لـ”حزب الله” ​السيد حسن نصرالله​.ورأى السيد نصرالله أن “​المقاومة​ وببركة دماء الشهداء هي اليوم في أحسن أحوالها وأسمى مواقعها في الوقت الذي تقوم فيه ​أميركا​ والصهاينة بمواصلة ممارساتهم العدوانية للمساس بأمن المنطقة كما يجري …

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