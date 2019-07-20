2019/07/20 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عبد المهدي والمهندس يصلان مقر عمليات ارادة النصر

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عبد المهدي والمهندس يصلان مقر عمليات ارادة النصر وكالة خطوة برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عبد المهدي والمهندس يصلان مقر عمليات ارادة النصر) نشر أولاً على موقع (خطوة برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عبد المهدي والمهندس يصلان مقر عمليات ارادة النصر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (خطوة برس).