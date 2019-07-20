الاتصالات تباشر بصيانة كابل ضوئي في نينوى تعرض للقطع

2019/07/20 | 10:04

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت وزارة الاتصالات، السبت، عن مباشرتها بصيانة قطوعات الكابل الضوئي في نينوى لتلافي تاثيره في سعات ا...

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