صحيفة: العقوبات الأميركية الأخيرة تهدف لتقوية محور النجيفي

2019/07/20 | 10:04

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بغداد :سومر نيوز

اعتبرت صحيفة “العربي الجديد”،السبت، ان العقوبات الاميركية على شخصيات سنية عراقية جاءت من اجل تقوية م...

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