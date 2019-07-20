الإعلام الأمني يعلن المناطق المشمولة بالمرحلة الثانية من “إرادة النصر”

2019/07/20 | 10:04

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بغداد :سومر نيوز

أعلنت خلية الإعلام الأمني، السبت، عن المناطق المشمولة بالمرحلة الثانية من عمليات “إرادة النصر”، مشيرة ...

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