إيقاف لاعب تنس أرجنتيني 20 شهراً بسبب المنشطات

2019/07/20 | 10:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أعلن الاتحاد الدولي للتنس، معاقبة اللاعب الأرجنتيني ماتيو مارتينيز، بالإيقاف عن اللعب 20 شهراً بسبب تعاطيه للمنشطات.وذكر الاتحاد في بيان مقتضب، أنه “تمت معاقبة مارتينيز حتى تشرين الثاني 2022، بسبب تعاطيه منشطات”.وكان مارتينيز سقط في اختبار منشطات خضع له في آذار الماضي أثناء بطولة بينامار بالأرجنتين، حيث فاز بلقب الزوجي مع مواطنه […]

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