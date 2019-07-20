المعارضة السعودية: سلمان مجرد حارس وراعٍ لمصالح أميركا بالخليج

2019/07/20 | 10:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..أكد حزب الأمة الإسلامي السعودي المعارض، السبت، أن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز لا يملك الموافقة أو الرفض لنشر قوات أميركية في بلاده، معتبرة أنه مجرد حارس وراعٍ لمصالح الإدارة الأمريكية في الخليج.وقال الحزب في تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” واطلعت عليه /المعلومة/، إنه “من التضليل أن يعلن سلمان بن […]

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