2019/07/20 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أوقفت السلطات الأمنية الإيطالية مهربا نيجيريا بعيد وصوله إلى فيوميتشينو في العاصمة الإيطالية بعد أن لفت توتره انتباه رجال الشرطة.وتبين أن المهرب النيجيري، الذي كان على متن رحلة قادمة من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، كان يحاول تهريب المخدرات بتخبئتها في معدته.ونقل رجال الأمن الإيطالي، المتهم النيجيري إلى قسم الطوارئ في مستشفى قريب، حيث […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بأحشاء مسافر.. إحباط تهريب 94 كبسولة هيروين) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بأحشاء مسافر.. إحباط تهريب 94 كبسولة هيروين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).