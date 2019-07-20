2019/07/20 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد قائد قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي ان قطعات القاطع شاركت بعمليات ارادة النصر الثانية في الطارمية شمالي بغداد، مبيناً انها بالمرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر لتطهير مناطق أطراف بغداد من الجهة الشمالية والمناطق المحيطة بها.وقال الموسوي في بيان ان ” قطعات قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي شاركت بعمليات إرادة النصر […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حشد ديالى يشارك بالصفحة الثانية من عمليات ارادة النصر شمال بغداد) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حشد ديالى يشارك بالصفحة الثانية من عمليات ارادة النصر شمال بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).