2019/07/20 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} اتخذت قوات الحشد الشعبي تدابيرها الامنية الخاصة بتأمين محور الطارمية ضمن عملية ارادة النصر الثانية.

وقال قائد قاطع عمليات ديالى للحشد الشعبي طالب الموسوي، السبت "قطعات قيادة عمليات ديالى للحشد الشعبي شاركت بعمليات إرادة النصر الثانية في الطارمية شمالي بغداد"، مبينا ان "مشاركة الحشد الشعبي و القوات الأمنية في محافظة ديالى تمثلت بمسك خطوط الصد الدفاعية المهمة".واشار الى ان "الحشد والقوات الامنية انتشر منذ يوم امس وقام بنصب الكمائن الليلية والنقاط الثابتة والطيران المسير على طول المحور المكلف به للإحالة دون تسلل العدو إلى محافظة ديالى هروبا من المحاور المهاجمة".ويعتبر نهر دجلة الخط الفاصل بين محافظة ديالى والطارمية وكذلك البساتين المجاورة بكثافة إشجارها المختلفة.وانطلقت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية من أربعة محاور، صباح اليوم السبت، بالمرحلة الثانية من عمليات إرادة النصر لتطهير مناطق أطراف بغداد من الجهة الشمالية والمناطق المحيطة بها.انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالطائرات المسيرة والكمائن الليلية.. هكذا يأمن محور الطارمية) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالطائرات المسيرة والكمائن الليلية.. هكذا يأمن محور الطارمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).