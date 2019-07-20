كشف تفاصيل مثيرة عن منفذ هجوم أربيل

2019/07/20 | 10:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت مصادر مطلعة تفاصيل مثيرة عن منفذ الهجوم الارهابي الذي طال القنصلية التركية في اربيل .

وذكرت المصادر، أن الشخص الذي قام بالهجوم على نائب القنصل العام التركي ومرافقيه في أربيل يوم الأربعاء الماضي، هو شقيق درسيم داغ، عضوة البرلمان التركي عن حزب الشعوب الديمقراطي.



ونقلت صحف ان "المدعو مظلوم داغ، وهو من أهالي مدينة ديار بكر شمال كوردستان مطلوب لدى الأجهزة الأمنية في اقليم كردستان التي تلاحقه على خلفية حادث إطلاق النار في مطعم حوكاباز بأربيل يوم الاربعاء، والذي ادى الى سقوط ثلاثة قتلى، بينهم الدبلوماسي التركي.

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