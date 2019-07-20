2019/07/20 | 10:09

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ظريف من كاراكاس: أينما حلت الولايات المتحدة يحل الإرهاب

اعتبر وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف لدى وصوله إلى العاصمة

الفنزويلية كاراكاس أن الولايات المتحدة أينما حلت، يحل الإرهاب

وتتعرض الشعوب للضغوط.وأضاف ظريف أنه لا يوجد مكان تطأه الولايات المتحدة في العالم وبقي

ينعم بالاستقرار.وتابع: "الحضور الأمريكي في الخليج والشرق الأوسط وأمريكا الجنوبية

وأمريكا اللاتينية، أدى إلى زعزعة أمن هذه المناطق".يذكر أن وزير الخارجية الإيراني قام بزيارة إلى نيويورك استغرقت 6

أيام شارك خلالها في اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي رفيع المستوى

بالأمم المتحدة، وأجرت معه مختلف وكالات الأنباء والقنوات العالمية

حوارات حول مختلف قضايا الساعة.وفي ختام زيارته غادر ظريف مساء الجمعة نيويورك متوجها إلى العاصمة

الفنزويلية كاراكاس للمشاركة في الاجتماع الوزاري للدول الأعضاء في

حركة عدم الانحياز، ليتوجه بعدها إلى نيكاراغوا وبوليفيا.

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