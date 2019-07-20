2019/07/20 | 10:19

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الجزائر توجه رسالة الى العراق بعد فوز منتخبها ببطولة كأس امم افريقيا

يتبع.



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بغداد اليوم- بغداد

استعرض رئيس وزراء اقليم كردستان، مسرور بارزاني، السبت (20 تموز 2019)، خارطة الطريق التي ستعمل وفقها كابينته الحكومية للأربع سنوات المقبلة.

وقال بارزاني خلال مقال له نشر في صحيفة "واشنطن بوست" الامريكية بعنوان &

بغداد اليوم - بغداد

اكد عضو لجنة مراقبة البرنامج الحكومي النيابية، رائد فهمي، اليوم الجمعة، عدم تنفيذ المشاريع الكبيرة التي تخص معالجة الفقر او البطالة او المشاريع الاساسية التي ترتبط بحاجة المواطن، بسبب عدم اطلاق الاموال المخصصة لها.

وقال فهمي

بغداد اليوم _ نينوى

دعا النائب عن محافظة نينوى بشار الكيكي، اليوم الجمعة، مجلس الوزراء إلى عقد جلسة له في المحافظة والاستماع لـمطالب وشكاوى اهاليها.

وقال الكيكي في حديث خص به (بغداد اليوم)، إن "النسب التي تتضمنها البيانات الحكومية عن الدما

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