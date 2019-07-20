مديحه الأعرج - الاحتلال يخطط لهدم منازل المواطنين وتشريدهم في صور باهر وبناء مستوطنة جديدة في محافظة قلقيلية

2019/07/20 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مديحه_الأعرج تقرير الاستيطان الاسبوعي من 13/7/2019-19/7/2019اعداد : مديحه الأعرج/المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطانتواصل سلطات الاحتلال الاسرائيلي سياسة التطهير العرقي وخاصة في مدينة القدس ومحيطها حيث تتجاهل دولة الاحتلال الإسرائيلي كافة التحذيرات التي اطلقتها الامم المتحدة وجمعيات ومنظمات حقوق الانسان في المجتمع الدولي وتصر على ارتكاب جريمة جديدة بحق الشعب الفلسطيني بهدم ن......

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