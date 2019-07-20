2019/07/20 | 10:21

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ووزيرا الدفاع نجاح الشمري والداخلية ياسين الياسري الى المقر المسيطر للإشراف على عمليات إرادة النصر الثانية في الطارمية شمالي بغداد.وقال بيان لهيئة الحشد الشعبي وتلقته وكالة صدى، ان القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي ونائب

هناك تفاصيل اخرى بخصوص عادل عبد المهدي يشرف على تنفيذ المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر وكالة صدى الاعلام للانباء.

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