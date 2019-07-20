السهلاني يزور قضاء الغراف للاطلاع على الواقع الخدمي فيها

2019/07/20 | 10:22

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار رئيس لجنة الخدمات والاعمار في مجلس النواب وليد السهلاني , اليوم السبت, قضاء الغراف للاطلاع على الواقع الخدمي فيها.وذكر بيان لمكتب السهلاني , تلقت / بدر نيوز/ نسخة منه , ان ” في إطار جولاته الميدانية في مدن المحافظة زار رئيس لجنة الخدمات والاعمار وليد السهلاني قضاء الغراف للاطلاع على الواقع الخدمي فيها […]

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