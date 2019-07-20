عبد المهدي يشرف على تنفيذ المرحلة الثانية من عملية إرادة النصر

2019/07/20 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس ووزيرا الدفاع نجاح الشمري والداخلية ياسين الياسري الى المقر المسيطر

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