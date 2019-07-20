الحرس الثوري يحتجز ناقلة نفط بريطانية تحمل اسم

2019/07/20 | 10:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ونقل التلفزيون الرسمي عن مصدر في الحرس قوله، إنهم" احتجزوا الناقلة بناء على طلب السلطات البحرية في إقليم هرمزجان الإيراني بسبب عدم اتباعها قواعد الملاحة الدولية".وأضاف، أن" الناقلة اصطحبت لمنطقة قبالة الساحل وسلمت للسلطات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقها".انتهى..م.م

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