البيت الايزيدي في سوريا يواصل تحرير الايزيديين المخطوفين

2019/07/20 | 10:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – شنكال اعلن البيت الإيزيدي في سوريا، مساء يوم الجمعة 19 يوليو/ حزيران 2019، عن تحرير طفلة ايزيدية، من مخيم الهول بسوريا، كان قد تم خطفها مع الألاف من النساء (واطفالهن) الايزيديات الأخريات على يد عناصر تنظيم داعش الارهابي عام 2014، من قضاء سنجار/ شنكال في محافظة نينوى شمال العراق ونقلهن الى المناطق …

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