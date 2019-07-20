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مسجد القبلتين.. الذي تغيرت به القبلة من بيت المقدس الى مكة المكرمة


مسجد القبلتين.. الذي تغيرت به القبلة من بيت المقدس الى مكة المكرمة
2019/07/20 | 10:24
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مسجد القبلتين..

الذي تغيرت به القبلة من بيت المقدس الى مكة المكرمة

#من_المسجد_الحرام

مسجد القبلتين..

الذي تغيرت به القبلة من بيت المقدس الى مكة المكرمة

السبت 20 يوليو 2019 - 10:15

مسجد القبلتين

الصور..

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