2019/07/20 | 10:24

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مسجد القبلتين..



الذي تغيرت به القبلة من بيت المقدس الى مكة المكرمة

#من_المسجد_الحرام

مسجد القبلتين..



الذي تغيرت به القبلة من بيت المقدس الى مكة المكرمة

السبت 20 يوليو 2019 - 10:15

مسجد القبلتين

الصور..

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